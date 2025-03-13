Поклонники скучали: Кейт и Уильям вместе появятся на любимом мероприятии

Они оба являются патронами регбийных организаций и встретятся на увлекательном спортивном состязании в субботу.

Принцесса Кейт и принц Уильям возобновят соперничество по регби, объявив о новом совместном выходе на публику. Они вместе отправятся в Кардифф на матч Кубка шести наций Уэльса и Англии в субботу, 15 марта, объявил Кенсингтонский дворец.

Кейт и Уильям большие поклонники регби, но будут болеть за разные команды в этот день. Принц Уэльский является покровителем Уэльского регбийного союза (WRU), а принцесса Уэльская — покровительницей Регбийного футбольного союза (RFU), ранее это было покровительство принца Гарри до того, как он в 2020 году сложил с себя королевские полномочия.

Кейт и Уильям с сыном Джорджем на регби в Лондоне, 2022 год / Фото: Getty Images

Перед матчем принц и принцесса встретятся с травмированными игроками, которых поддерживает Welsh Rugby Charitable Trust. Известно, что старшие дети пары – принц Джордж и принцесса Шарлотта не появятся на мероприятии вместе с родителями.

Напомним, на этой неделе мы видели роскошный образ принцессы Кейт в красном пальто с бантом на службе в честь Дня Содружества в Лондоне.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

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