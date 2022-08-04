Поклонники волнуются: почему герцогиня Кейт сняла помолвочное кольцо

На днях герцогиня Кембриджская вместе с семьей приезжала на Игры Содружества, которые проходят в Бирмингеме. Тогда-то поклонники Кейт и заметили, что на ее пальце отсутствует помолвочное кольцо с сапфиром.

Герцогиня Кэтрин приехала на Игры в Бирмингеме в стильном белом костюме от своего любимого дизайнера Alexander McQueen, дополнив образ белым поясом, и подобрала остроносые туфли на плоской подошве от Camilla Elphick и комплект украшений Mappin & Webb.

Герцогиня Кембриджская с дочерью Шарлоттой / Фото: Associated Press

Поклонники заметили, что на пальце Кейт было только золотое обручальное кольцо из валийского золота, которое принц Уильям надел на палец жены в день их свадьбы в Вестминстерском аббатстве в апреле 2011 года.

А вот кольца с сапфиром, которое ранее носила принцесса Диана, не было. Так же, как и не было кольца с дорожкой бриллиантов - это подарок от Уильяма, который он вручил Кейт после рождения их первенца принца Джорджа.

Кольцо герцогини Кембриджской / Фото: Getty Images

Так где же было кольцо и почему Кэтрин не надела его? Эксперты предполагают, что отсутствие украшения связано с тем, что герцогиню могли пригласить поучаствовать в тех или иных спортивных состязаниях, и, чтобы не потерять, Кэтрин просто не стала его надевать.

Герцогиня Кембриджская с дочерью Шарлоттой / Фото: Associated Press

Однако королевских поклонников отсутствие кольца на Кейт смутило. Впрочем, вряд ли стоит переживать, так как ранее герцогиня уже так делала.

Читайте также: