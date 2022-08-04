Поклонники волнуются: почему герцогиня Кейт сняла помолвочное кольцо

На днях герцогиня Кембриджская вместе с семьей приезжала на Игры Содружества, которые проходят в Бирмингеме. Тогда-то поклонники Кейт и заметили, что на ее пальце отсутствует помолвочное кольцо с сапфиром.
Герцогиня Кэтрин приехала на Игры в Бирмингеме в стильном белом костюме от своего любимого дизайнера Alexander McQueen, дополнив образ белым поясом, и подобрала остроносые туфли на плоской подошве от Camilla Elphick и комплект украшений Mappin & Webb.
Поклонники заметили, что на пальце Кейт было только золотое обручальное кольцо из валийского золота, которое принц Уильям надел на палец жены в день их свадьбы в Вестминстерском аббатстве в апреле 2011 года.
А вот кольца с сапфиром, которое ранее носила принцесса Диана, не было. Так же, как и не было кольца с дорожкой бриллиантов - это подарок от Уильяма, который он вручил Кейт после рождения их первенца принца Джорджа.
Так где же было кольцо и почему Кэтрин не надела его? Эксперты предполагают, что отсутствие украшения связано с тем, что герцогиню могли пригласить поучаствовать в тех или иных спортивных состязаниях, и, чтобы не потерять, Кэтрин просто не стала его надевать.
Однако королевских поклонников отсутствие кольца на Кейт смутило. Впрочем, вряд ли стоит переживать, так как ранее герцогиня уже так делала.
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