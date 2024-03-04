Поклонники в восторге: брат принцессы Дианы поделился редким фото с сестрой и их мамой

Младший брат принцессы Дианы – Чарльз, граф Спенсер, периодически делится в своем Instagram снимками из личного фотоальбома. В этот раз Чарльз опубликовал совместное фото с его сестрой и их мамой и растрогал королевских поклонников.
Фото было сделано в конце 60-х. На снимке юный Чарльз позирует на качеле рядом с Дианой, а их мать, Фрэнсис Шанд Кидд придерживает сына сзади.
"Моя мама, Диана и я. 1967 год. Мне было 3, а Диане 5 или 6. Мне нравится, как счастливо выглядит на фото каждый из нас", - подписал кадр Чарльз.
Подписчики его блога пришли в восторг от снимка и написали:
"Диана похожа на Шарлотту. Чудесное воспоминание!".
"Красивое фото, мы скучаем по тебе, Диана".
"Принцесса Шарлотта – точная копия леди Дианы. Память о вашей замечательной сестре жива".
"Прекрасная картинка ❤ У вас с Дианой уже в юном возрасте была такая уравновешенность".
"Такое счастливое, красивое фото ❤ всех троих. Чудесные воспоминания".
Диана и Чарльз были двумя из пяти детей, рожденных Фрэнсис и Джоном Спенсерами. Они выросли с двумя старшими сестрами, леди Сарой МакКоркодейл и леди Джейн Феллоуз , а также у них был старший брат Джон Спенсер, который умер вскоре после его рождения в 1960 году.
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