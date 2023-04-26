Поклонники в восторге: Кейт Миддлтон использовала хитрый трюк, когда позировала для официальных снимков

Королевские поклонники хвалят принцессу Уэльскую за ее хитрый трюк, благодаря которому она всегда идеально получается на фотографиях.

Лайфхак от принцессы Уэльской рассмотрели во время ее визита в Данию в феврале 2022 года, но обсуждать начали только сейчас. На видео, которым поделилось издание Daily Mail видно, как принцесса была запечатлена рядом с королевой Дании Маргрете II, и кронпринцессой Мэри и стояла чуть отдаленно, королевские особы жестами приглашали Кейт подойти поближе.

Кронпринцесса Мэри, королева Маргрете II и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Именно тогда Кейт применила свой секретный маневр. Оставаясь стоять лицом к камерами она сделала короткий шаг в сторону королевы Маргрете II и быстро переместила ноги так, чтобы оставаться при этом в выгодном для себя ракурсе.

Видео быстро разлетелось в соцсетях, и королевские поклонники похвалили Кэтрин, отметив, что годы практики научили ее таким тонкостям позирования перед камерами.

Есть у принцессы Уэльской еще один интересный лайфхак о том, как скрыть нижнее белье под одеждой. Кейт не может себе позволить не носить нижнее белье вовсе и следует нескольким простым правилам стиля, чтобы ее образы выглядели безупречно.

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