- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 312
- Время на прочтение
- 1 мин
Поклонники в восторге от новой сумки принцессы Кейт: как выглядит модный аксессуар
Вчера принцесса Уэльская Кейт посетила Центр Анны Фрейд в Лондоне и мы обратили внимание, что на публике она появилась с новым стильным аксессуаром.
Как всегда, жена принца Уильяма выглядела стильно и эффектно. Она надела клетчатое платье длины миди Emilia Wickstead, сшитое на заказ, обула серые туфли-лодочки из антрацитовой тисненой кожи от Boss и дополнила образ коричневой сумкой Small Hudson от люксового британского бренда DeMellier в оттенке «замша мокко».
Сумка выглядит очень стильно и в соцсетях пишут комплименты принцессе за этот образ.
Принцесса Уэльская завершила лук овальными серьгами-подвесками с сапфирами и бриллиантами, помолвочным кольцом с сапфиром, а также другим своим кольцом с сапфиром, которое подарил ей принц Уильям в период, когда Кейт проходила лечение от рака.