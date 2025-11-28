Поклонники в восторге от новой сумки принцессы Кейт: как выглядит модный аксессуар

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Как всегда, жена принца Уильяма выглядела стильно и эффектно. Она надела клетчатое платье длины миди Emilia Wickstead, сшитое на заказ, обула серые туфли-лодочки из антрацитовой тисненой кожи от Boss и дополнила образ коричневой сумкой Small Hudson от люксового британского бренда DeMellier в оттенке «замша мокко».

Сумка DeMellier принцессы Уэльской Кейт / © Getty Images

Сумка выглядит очень стильно и в соцсетях пишут комплименты принцессе за этот образ.

Принцесса Уэльская завершила лук овальными серьгами-подвесками с сапфирами и бриллиантами, помолвочным кольцом с сапфиром, а также другим своим кольцом с сапфиром, которое подарил ей принц Уильям в период, когда Кейт проходила лечение от рака.

