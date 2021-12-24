Поклонники в восторге: рождественская открытка Сассексов покорила всех

Вчера герцог и герцогиня Сассекские представили свою рождественскую открытку.

Ее опубликовали на страницах в Instagram нескольких благотворительных организаций, которым Меган и Гарри помогают, а также снимком поделился его автор, британский фотограф Алекси Любомирский.

Королевские поклонники были в восторге от снимка, где запечатлены Меган и Гарри вместе со своими двумя детьми, лица которых хорошо видно на фото. В комментариях под постами буквально шквал приятных отзывов и комментариев:

"Такая красивая фотография. Я так рад, что счастье сияет для них", "Какое великолепное счастливое фото красивой семьи", "Насколько очаровательна эта семья", "Как же мне нравится эта открытка. Принц Гарри и его прекрасная семья", "Абсолютно красивая семья! Дети такие очаровательные! Обожаю", - пишут люди в Сети.

Внимание многих было сосредоточено на Лилибет, ведь это ее первая фотография, которая была представлена публике. Но многие отметили и о то, как сын пары похож на Гарри, какие у него рыжие волосы.

"Мне нравится, что Арчи такой рыжий, как и его отец. Прекрасная семья" , "Оу, похоже, дети пошли в папу с рыжими волосами", - написали комментарии поклонники.

Ранее, напомним, Меган и Гарри делились более закрытыми фотографиями. В прошлом году Сассексы публиковали открытку на странице благотворительной организации Mayhew. Тогда открытка была создана в виде нарисованной картины.

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