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Поклонники заметили хитрый трюк, который королева Камилла использует во время рукопожатий

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
170
Время на прочтение
1 мин
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Поклонники заметили хитрый трюк, который королева Камилла использует во время рукопожатий

Королева Камилла на Уимблдоне / Фото: Associated Press

75-летняя Камилла соблюдает протокол, но не пренебрегает правилами гигиены.

Королева Камилла посещала девятый день Уимблдонского теннисного турнира и появилась в королевской ложе в белоснежном платье-пальто.

В королевском аккаунте в Instagram поделились роликом с мероприятия, где показано, как Ее Величесвто посещала мероприятие и встречалась с теннисистами.

Королева Камилла на Уимблдоне / © Associated Press
Королева Камилла на Уимблдоне / Фото: Associated Press

Кто-то раскритиковал Камиллу, заявив, что супруга Чарльза старается как можно меньше пожимать руки людям. А другие поклонники обратили внимание на то, что Ее Величество приветствует людей правой рукой, но когда ей нужно, например, поправить волосы, она ловко перебрасывает сумку из левой руки в правую и поправляет волосы левой рукой, которая не прикасалась к чужим рукам и является более чистой. Это очень умный ход, считают поклонники и тонкий, почти незаметный широкой публике.

(листайте вправо)

Напомним, недавно мы рассказывали, что стиль единственной дочери королевы – Лоры Лопес – подвергся критике. За что критикую 45-летнюю женщину, читайте вот здесь.

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Дата публикации
Просмотры
170
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