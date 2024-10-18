Покорил волну: поклонники в восторге от того, как принц Гарри серфит на доске

Однажды Меган Маркл подарила своему мужу Гарри уроки серфинга, и вот спустя четыре года принц продемонстрировал свои навыки.

В Сети появились невероятные кадры, на которых принц Гарри демонстрирует свои навыки серфинга в Калифорнии. Герцог Сассекский брал уроки серфинга у суперзвезды Келли Слейтера в Лиморе, Центральная Калифорния.

На видео, опубликованном в Instagram профессионального серфера Раймана Ван Бастолаера, Гарри укрощает волну и делает это превосходно.

Ван Бастолаер, известный в сообществе серфингистов своими подвигами на больших волнах на Таити, написал в подписи к видео с Гарри: "На Таити мы по-прежнему зовем тебя принцем Гарри. Но на Surf Ranch ты мой брат. Для меня было честью, что ты занимаешься серфингом со мной и Келли Слейтером".

Поклонники принца также пришли в восторг от видео. Они пишут:

"Это лучшее достижение кого-либо из королевской семьи", "Отлично, что он живет своей лучшей жизнью", "Свобода. Принц Гарри в отличной форме в свои 40", "Это человек, который, как они думают, умоляет вернуться в холодную мокрую Англию, чтобы жить в коробке с обувью".

Известно, что Меган Маркл купила Гарри уроки серфинга на его 36-й день рождения. Все это время он откладывал эту затею и вот, наконец, отпраздновав 40-летие таки решил покорить волну.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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