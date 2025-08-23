ТСН в социальных сетях

Покоряет волну: Меган Маркл показала, как принц Гарри преуспел в занятиях серфингом

Герцогиня Сассекская похвалила своего мужа принца Гарри за его навыки серфинга, опубликовав новое видео в Instagram.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гарри и Меган

Гарри и Меган / © Getty Images

Меган поделилась редким видеороликом, показав, как ее муж Гарри занимается серфингом, под песню «Whatta Man» группы Salt-N-Pepa при участии En Vogue.

«Мы прерываем вашу обычную программу, чтобы донести до вас это важное сообщение: 🦊», — написала Меган под роликом на своей личной странице в Instagram.

На видео запечатлен 40-летний принц Гарри, занимающийся серфингом, мастерски управляющий волнами. Это хобби, которым принц увлекся с момента переезда в Калифорнию в 2020 году.

Напомним, известно, что Меган подарила мужу уроки серфинга на его 36-й день рождения, но только сейчас Гарри решился ими воспользоваться. Серфингом увлекается и 6-летний сын пары — принц Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Это не первое видео с занятий, которое появилось в соцсетях.

