Покойная королева Елизавета II критиковала свадебное платье Меган Маркл: что она сказала

Об этом стало известно благодаря новой книге королевской писательницы Ингрид Сьюард.
В книге рассказывается о том, что покойные королева Елизавета II и принц Филипп сравнивали Меган с Уоллис Симпсон – американской актрисой, женой отрекшегося от трона короля Эдуарда VIII (дядя Елизаветы II). Монарх посчитала свадебное платье Меган Маркл от Givenchy "слишком белым" для разведенной женщины.
Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в Виндзоре 19 мая 2018 года. Однако это была вторая свадьба бывшей актрисы, поскольку с 2011 по 2013 год она была замужем за голливудским продюсером Тревором Энгельсоном.
С тех пор, как Гарри и Меган обручились в 2017 году, Меган стали сравнивать с Уоллис Симпсон, разведенной американкой, чьи отношения с Эдуардом VIII привели к тому, что он отрекся от престола в 1936 году и новым королем Великобритании стал отец Елизаветы – король Георг VI, пишет express.
Однако, Уоллис Симпсон была гораздо менее популярна среди королевской семьи, чем герцогиня Сассекская. Писательница утверждает в книге, что покойной королеве изначально очень нравилась Меган. Но ее муж принц Филипп, словно чувствовал что-то неладное и предупреждал, что ей следует быть "осторожной". Филипп говорил, что сходство между Меган и женой Эдуарда было "сверхъестественным", хотя госпожа Симпсон не предпочитала носить белое, когда выходила замуж за Эдварда в 1937 году, вместо этого выбрав бледно-голубой цвет платья.
"По мнению монарха, разведенной женщине, вступающей в повторный брак в церкви, было неуместно выглядеть так ярко и девственно", - написала Ингрид Сьюард в книге.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Меган Маркл повторила свадебный образ первой европейской темнокожей принцессы. То есть попросту его скопировала.
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