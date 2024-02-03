Покойная королева Елизавета II критиковала свадебное платье Меган Маркл: что она сказала

В книге рассказывается о том, что покойные королева Елизавета II и принц Филипп сравнивали Меган с Уоллис Симпсон – американской актрисой, женой отрекшегося от трона короля Эдуарда VIII (дядя Елизаветы II). Монарх посчитала свадебное платье Меган Маркл от Givenchy "слишком белым" для разведенной женщины.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в Виндзоре 19 мая 2018 года. Однако это была вторая свадьба бывшей актрисы, поскольку с 2011 по 2013 год она была замужем за голливудским продюсером Тревором Энгельсоном.

С тех пор, как Гарри и Меган обручились в 2017 году, Меган стали сравнивать с Уоллис Симпсон, разведенной американкой, чьи отношения с Эдуардом VIII привели к тому, что он отрекся от престола в 1936 году и новым королем Великобритании стал отец Елизаветы – король Георг VI, пишет express.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Однако, Уоллис Симпсон была гораздо менее популярна среди королевской семьи, чем герцогиня Сассекская. Писательница утверждает в книге, что покойной королеве изначально очень нравилась Меган. Но ее муж принц Филипп, словно чувствовал что-то неладное и предупреждал, что ей следует быть "осторожной". Филипп говорил, что сходство между Меган и женой Эдуарда было "сверхъестественным", хотя госпожа Симпсон не предпочитала носить белое, когда выходила замуж за Эдварда в 1937 году, вместо этого выбрав бледно-голубой цвет платья.

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

"По мнению монарха, разведенной женщине, вступающей в повторный брак в церкви, было неуместно выглядеть так ярко и девственно", - написала Ингрид Сьюард в книге.

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что Меган Маркл повторила свадебный образ первой европейской темнокожей принцессы. То есть попросту его скопировала.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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