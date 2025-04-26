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Покрыла голову и надела крестик с бриллиантами: Мелания Трамп прибыла с мужем на похорон Папы Франциска
Президентская чета шла на площадь Святого Петра держась за руки.
Сегодня, 26 апреля, Мелании Трамп исполнилось 55 лет. Ее юбилей припал на траурное мероприятие — похорон Папы Римского Франциска, который скончался в Пасхальный понедельник — 21 апреля — в возрасте 88 лет.
Он возглавлял Римско-католическую церковь в течение 12 лет и для Мелании, как католички из Словении, это событие особенно важно. Она является второй в истории первой леди Америки, которая исповедует католицизм. Первой была Жаклин Кеннеди — жена Джона Кеннеди.
Мелания, в соответствии с траурной традицией и дресс-кодом, появилась в Ватикане на площади Святого Петра облачена во все черное. Первая леди надела пальто-жакет с пуговицами, кружевные перчатки и кружевную мантилью.
Также образ Мелания дополнила туфлями на высоких каблуках, лаконичным макияжем и особым украшением — крестиком на шее украшенным бриллиантами.
Во время первого строка президентства своего мужа Мелании выпала честь встретится с Папой на аудиенции в 2017 году. Тогда она появилась в черном кружевном платье от Dolce & Gabbana и с черной мантильей на голове.