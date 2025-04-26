Покрыла голову и надела крестик с бриллиантами: Мелания Трамп прибыла с мужем на похорон Папы Франциска

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

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Сегодня, 26 апреля, Мелании Трамп исполнилось 55 лет. Ее юбилей припал на траурное мероприятие — похорон Папы Римского Франциска, который скончался в Пасхальный понедельник — 21 апреля — в возрасте 88 лет.

Он возглавлял Римско-католическую церковь в течение 12 лет и для Мелании, как католички из Словении, это событие особенно важно. Она является второй в истории первой леди Америки, которая исповедует католицизм. Первой была Жаклин Кеннеди — жена Джона Кеннеди.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания, в соответствии с траурной традицией и дресс-кодом, появилась в Ватикане на площади Святого Петра облачена во все черное. Первая леди надела пальто-жакет с пуговицами, кружевные перчатки и кружевную мантилью.

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Президент США Дональд Трамп, Мелания Трамп, президент Эстонии Алар Карис, король Испании Филипп VI, королева Испании Летиция / © Associated Press

Также образ Мелания дополнила туфлями на высоких каблуках, лаконичным макияжем и особым украшением — крестиком на шее украшенным бриллиантами.

Туфли Мелании Трамп / © Associated Press

Мелания Траммп с крестиком на шее / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, Мелания Трамп, президент Эстонии Алар Карис, король Испании Филипп VI, королева Испании Летиция / © Getty Images

Во время первого строка президентства своего мужа Мелании выпала честь встретится с Папой на аудиенции в 2017 году. Тогда она появилась в черном кружевном платье от Dolce & Gabbana и с черной мантильей на голове.

Дональд и Мелания Трамп на аудиенции у Папы Франциска в 2017 году / © Associated Press