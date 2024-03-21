Покушение на принцессу Анну: дочь королевы Елизаветы II чудом осталась жива

В тот вечер 24-летняя принцесса и ее первый муж капитан Марк Филлипс, возвращались в Букингемский дворец с благотворительного мероприятия. Супруги ехали на лимузине с водителем, когда их обогнала другая машина и, резко затормозив, перекрыла улицу. Водитель автомобиля выскочил и начал стрелять по лимузину, в котором находилась принцесса и ее муж.

Принцесса Анна находилась в черном автомобиле / Фото: Getty Images

Телохранитель принцессы вышел из автомобиля, чтобы защитить Анну и обезвредить преступника. Поблизости в тот вечер оказался бывший боксер в тяжелом весе Ронни Рассел. Он нанес преступнику два удара в голову, а сам получил огнестрельное ранение в ответ.

В итоге преступником оказался 26-летний Иан Болл, безработный мужчина, который вскоре был задержан. На следующий день, 21 марта 1974 года, он предстал перед судом. Он признался, что намеривался похитить принцессу Анну с целью выкупа, который должен был составить порядка 2-3 миллионов фунтов стерлингов. Деньги Болл намеривался передать Национальной службе здравоохранения. По решению суда мужчина был отправлен на лечение в психиатрическую клинику.

Принцесса Анна навещает в больнице своего телохранителя Джеймса Битона / Фото: Getty Images

Ронни Рассел был награжден Медалью Георга, которую вручают в основном гражданским лицам, проявившим чрезвычайную отвагу и мужество. Она была учреждена королем Георгом VI в 1940 году, в разгар бомбардировок Лондона германской авиацией. Медаль мужчине вручила королева Елизавета II, в своей речи она сказала: "Медаль вам вручает королева, но я хотела бы поблагодарить вас как мать Анны".

Принцесса Анна выходит из больницы / Фото: Getty Images

В 2020 году Ронни Рассел был вынужден выставить эту медаль на аукцион, так как испытывал серьезные проблемы со здоровьем и финансами. Он говорил, что никогда бы не стал продавать медаль, если бы у него действительно не было нужды в деньгах. Сейчас мужчина 73 года, он живет в Бристоле. Принцессе Анне в этом году исполнится 74 года.

Ронни Рассел / Фото: Getty Images

После того, как Анна и ее муж были доставлены во дворец, принцесса сделала заявление, в котором сказала: "Мы благодарим Бога за то, что он помог нам остаться невредимыми. Мы беспокоимся за жизнь тех, кто ранен, включая нашего шофера господина Каллендера и инспектора Битона". Все отметили, с каким достоинством были произнесены эти слова.

Напомним, ранее мы рассказывали другие истории о том, когда члены британской королевской семьи были в опасности.