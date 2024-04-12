Полстолетия с одной прической: о чем говорит выбор принцессы Анны

Королевская принцесса и единственная дочь королевы Елизаветы II – Анна – всю жизнь носит одну и ту же прическу.

Такие прически были популярны в 60-х и 70-х годах, но до сих пор она остается любимой для принцессы Анны.

Эксперт по прическам Justmylook Хейли Уокер, считает, что прическа "улей" — это "смелый выбор", сделанный королевской принцессой. В интервью express она объяснила:

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

"Зачем чинить то, что не сломано? Легко уложенная прическа принцессы Анны была основным элементом ее внешности, и многие женщины до сих пор носят объемную прическу. По иронии судьбы, несмотря на то, что она скромная личность, начес — это смелый выбор, возможно, отражающий ее волевой, трудолюбивый и независимый характер".

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

В этом материале мы показывали вам фото принцессы Анны разных лет и то, как выглядела ее прическа тогда.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

А также вспоминали, почему королева Камилла не меняет укладку более сорока лет.

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