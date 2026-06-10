Полезный для сердца и кожи: что есть на завтрак король Чарльз III

Король Чарльз III / © ALS Association

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Говорят, монарх предпочитает есть утром простую еду, которая, по мнению экспертов по питанию, может быть полезной, как для здоровья сердца, так и для кожи.

Чарльз любит запеченные яйца с сыром, шпинатом и помидорами — богатый белком завтрак, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами. Хотя это блюдо может показаться скромным по сравнению с роскошными завтраками, часто ассоциирующимися с королевской семьей, эксперты утверждают, что его ингредиенты содержат целый ряд питательных веществ, связанных с общим здоровьем и благополучием, пишет mirror.

Король Чарльз III / © Associated Press

Бывший королевский повар Даррен Макгрейди, который готовил и для первой жены Чарльза – принцессы Дианы, и для королевы Елизаветы II, ранее рассказывал, что король часто выбирает питательные блюда из свежих сезонных ингредиентов. Однако, похоже, запеченные яйца со шпинатом, помидорами и сыром входят в число блюд, регулярно присутствующих в его утреннем рационе.

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По данным Британского фонда сердца, яйца являются хорошим источником белка и содержат питательные вещества, включая витамины B12 и D, а также холин, который играет важную роль в работе головного мозга и нервной системы. Шпинат также обладает впечатляющим питательным составом. Этот листовой овощ содержит витамины А, С и К, а также фолиевую кислоту и железо.

Ранее мы рассказывали подробнее рецепт запеченных яиц с сыром, которые ест король Чарльз III.

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