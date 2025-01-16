Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полицейская охрана для Гарри: принцу сделали неожиданное предложение в преддверии визита в Лондон

Полицейская охрана для Гарри: принцу сделали неожиданное предложение в преддверии визита в Лондон

Принц Гарри / Фото: Associated Press

На следующей неделе герцогу Сассекскому предстоит поездка в Великобританию.

Как известно, у принца Гарри нет полицейской охраны в Британии, и он проиграл судебную тяжбу по этому вопросу. В Лондон сын короля Чарльза должен приехать, чтобы присутствовать на предстоящем судебном процессе в Высоком суде против News Group Newspapers.

Как сообщает издание Mirror, принцу Гарри будет предоставлена ​​«ограниченная полицейская защита от столичной полиции» во время слушаний. Комиссар Метрополитена сэр Марк Роули согласился предоставить герцогу Сассекскому вооруженных офицеров из Королевского и специального командования по защите, рассказал инсайдер.

Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Он предлагает Гарри ограниченную полицейскую защиту. Столичная полиция пытается набирать офицеров в свои выходные, потому что у них не так много свободного персонала".

Также известно, что Гарри предлагали остановиться в Букингемском дворце, но он отказался. Ранее король Чарльз также делал такое предложение младшему сыну, но он отказался, предпочитая отель. Также писали, что Гарри останавливался в доме своего дяди графа Чарльза Спенсера в Элторп-хаусе

Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press

Читайте также:

Самая умная британская собака знает более 200 слов!

Самая умная британская собака знает более 200 слов!

Похожие темы:

Следующая публикация