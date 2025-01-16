Полицейская охрана для Гарри: принцу сделали неожиданное предложение в преддверии визита в Лондон

На следующей неделе герцогу Сассекскому предстоит поездка в Великобританию.
Как известно, у принца Гарри нет полицейской охраны в Британии, и он проиграл судебную тяжбу по этому вопросу. В Лондон сын короля Чарльза должен приехать, чтобы присутствовать на предстоящем судебном процессе в Высоком суде против News Group Newspapers.
Как сообщает издание Mirror, принцу Гарри будет предоставлена «ограниченная полицейская защита от столичной полиции» во время слушаний. Комиссар Метрополитена сэр Марк Роули согласился предоставить герцогу Сассекскому вооруженных офицеров из Королевского и специального командования по защите, рассказал инсайдер.
"Он предлагает Гарри ограниченную полицейскую защиту. Столичная полиция пытается набирать офицеров в свои выходные, потому что у них не так много свободного персонала".
Также известно, что Гарри предлагали остановиться в Букингемском дворце, но он отказался. Ранее король Чарльз также делал такое предложение младшему сыну, но он отказался, предпочитая отель. Также писали, что Гарри останавливался в доме своего дяди графа Чарльза Спенсера в Элторп-хаусе.
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