Полицейский потерял сознание во время похорон королевы Елизаветы II

Во время прощания с монархом одному из полицейских стало плохо.

Сегодня, 19 сентября, в Лондоне проходят похороны королевы Елизаветы II, на которые прибыли члены королевской семьи, мировые лидеры и высокопоставленные особы. В Вестминстерском аббатстве прошла служба по монархине.

Во время прощания с Елизаветой II с одним из полицейских произошел инцидент – ему стало плохо, он начал шататься и потерял сознание. Коллеги быстро подбежали к нему на помощь.

Фото: Associated Press

Фотографы запечатлели, как солдаты королевского флота несли полицейского на носилках к медикам.

Фото: Associated Press

Кстати, во время караула у гроба королевы Елизаветы II в Вестминстер-холле королевский охранник тоже потерял сознание. В то время он держал церемониальную палку, с которой упал на землю.

А в июне этого года во время торжественной службы в Лондоне в соборе Святого Павла в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II потерял сознание королевский гвардеец. А другому стало плохо, и он присел на лестницу.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Напомним, сегодня в 18.00 в часовне Святого Георгия начнется служба для семьи и сотрудников дворца и королевы Елизаветы II, которую проведет архиепископ Кентерберийский.

Перед последним гимном корону, скипетр и государство – символы власти – перенесут из гроба на алтарь. В конце церемонии гроб опустится в Королевский склеп, как это было с принцем Филиппом, мужем королевы.

Сама церемония похорон состоится в 21:30, и на ней будут присутствовать только члены семьи. После церемонии гроб с телом Елизаветы II будет перемещен в семейную часовню короля Георга VI, где лежат отец Елизаветы II — король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Туда же переместят и гроб принца Филиппа.

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