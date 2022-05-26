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Полиция задержала женщину, включавшую сирену воздушной тревоги на Каннском кинофестивале

Полиция задержала женщину, включавшую сирену воздушной тревоги на Каннском кинофестивале

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Полиция задержала женщину, включавшую сирену воздушной тревоги на Каннском кинофестивале

После проверки документов ее отпустили.

Полиция задержала женщину-костюмера Агату Винскую за то, что она включала сиреную воздушной тревоги на Каннском кинофестивале.

Женщина работала с известными польскими режиссерами во время съемок кино.

На кинофестиваль в этом году она приехала, чтобы помочь украинцам провести акции и напомнить гостям фестиваля о войне в Украине.

Перед премьерой ленты "Видение бабочки" о женщине аэророзведчице, которая вернулась из вражеского плена, Агата включала сирену воздушной тревоги, которая ежедневно раздается в Украине.

"Я очень рада, что смогла помочь. Я была на улице, чтобы включить сирены. Позже, когда вся команда пошла в зал, я продолжала держать сирену включенной. Это давало людям на улице ощущение, что что-то не так, они чувствовали из-за этого звука тревогу", — рассказала Агата в комментарии ТСН.

К Винской подошли люди и попросили ее прекратить это делать. Но Агата отказалась это сделать.

В Каннах один из организаторов акции, где включили сигнал тревоги из Украины, задерживала полиция

В Каннах один из организаторов акции, где включили сигнал тревоги из Украины, задерживала полиция

"И вдруг пришли трое полицейских, забрали меня оттуда, оттащили от забора и вывели от места показа фильма. И только когда я получила приказ от друзей из Украины остановиться, только тогда я выключила звук. Очень важно, чтобы все остальные люди знали, что сейчас в Украине происходят очень страшные вещи, это не момент для радости", – пояснила женщина.

После проверки документов Агате сообщили, что ее действия противозаконны.

"Мы пообщались, и я сказала, что это не противозаконно, что мы имеем право протестовать! Но они сказали, что это незаконно, что я должна это прекратить", — рассказала она.

Напомним, в этом году Каннский кинофестиваль устранил официальную российскую делегацию, но один фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова оставили. Он принимает участие в основной программе конкурса.

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