Политики, королевы и звезды, которые носят украинские вышиванки

В украинских вышиванках сегодня можно увидеть политиков разного ранга — от президентов до послов в разных уголках планеты. Во время войны это особенно символично.

Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с женой в знак поддержки Украины надели белоснежные рубашки с шитьем.

"Считается, что вышиванка дает силу и помогает выдержать любую беду. Сила – это то, что сегодня посылает Украине Литва. Мы будем стоять с Украиной к победе. Слава Украине!" – написал Науседа.

Сегодня мы празднуем Вышиванка Время, находящееся традиционно украшенные виды.



Это является удаляемым вышиванкой тяжести & бросает через калолит. Strength is what Lithuania is sending Ukraine today.



Мы являемся stand with until victory.

Слава Украине! pic.twitter.com/BsbAXDGsDf — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 19, 2022

В вышиванках на работу пришли 19 мая, в День вышиванки и депутаты Литовского сейма.

Президент Молдовы Майя Санду поздравила украинцев с Днем вышиванки и призвала всех молдован одеть украинский символ духовности и культуры.

"В этом году день, когда мы чествуем вышиванку, как никогда, посвященный миру, достоинству и человеческой солидарности. Итак, оденем наши сердца в вышиванку, для всех украинцев нашей страны и всего мира. Для тех, кто надеется и борющихся. этот день мы думаем о мире. Мир для Украины, мир для Молдовы и мир для всех", — сказала Санду.

Надела наш национальный наряд и госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она отметила, что во время российского вторжения День вышиванки стал еще важнее.

Мелинда Симмонс

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас обратил внимание на особый символизм праздника. Интересно, что в своем приветствии он сравнил противостояние украинцев и россиян с битвой хоббитов и орков в "Властелине колец".

Этот год Вышиванка Day is special. Особенно sad, но также в полной мере. Как chainmail shirt mithril protected Hobbits который fought the orks, Vyshyvanka s kulturou a tradition vowen in to it ukrainians strength in the fight. pic.twitter.com/Ee6f60dF1Y -- Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 19, 2022

"Отважным гобитам Толкиена Бильбо и Фродо помог митрил – кольчуга из старинной ткани с вплетеной в нее историей. Вышиванка – это украинский митрил", — заметил Маасикас.

В нашей этнической одежде даже королевы. Так, в начале мая жена короля Филиппа VI, королева Испании Летиция, нарушила традиционный королевский нейтралитет и надела вышиванку на благотворительную встречу. Так она поддержала Украину в борьбе с российской агрессией.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Иордании Рания имеет целую коллекцию украинских вышиванок разных фасонов и цветов. Больше всего ее Величество любит черные вышиванки, расшитые белыми и красными нитями.

Украинскую вышиванку уже давно полюбили знаменитости за рубежом. В начале мая мама Илона Маска — Мэй Маск — посетила конференцию в Лос-Анжелесе в самой красивой национальной одежде в мире — нашей вышиванке.

Мей Маск / Фото: Instagram Мэй Маск

73-летняя Мэй Маск имеет в своем гардеробе немало вышиванок. Настоящий фурор мама миллиардера произвела в Катаре, надев на фэшн-событие длинное белоснежное платье с массивными синими цветами.

Украинская вышиванка есть и в американской актрисы Деми Мур. Бело-красную одела и Кэтрин Зета-Джонс. Не скрывает свою любовь к украинским национальным мотивам в одежде и известная танцовщица Дита фон Тиз. Немецкая супермодель Клаудия Шиффер тоже среди рядов поклонников украинской вышиванки.

Украинские вышиванки знаменитости одевают на рабочие встречи, музыкальные фестивали и красные дорожки.

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Мировые политики и звезды нарядились в вышиванки

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