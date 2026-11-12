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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Полиция провела рейд в парижском отеле, где принцесса Диана находилась в свои последние часы жизни

Покойная принцесса Диана посетила парижский отель Ritz за несколько часов до своей смерти в Париже, в августе 1997 года.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Диана

Принцесса Диана / © Associated Press

Французская и британская полиция провели обыск в парижском отеле Hôtel Ritz, известном своими последними часами жизни принцессы Дианы, в рамках продолжающегося расследования.

Во время обысков в отеле и двух других объектах недвижимости, проведенных в рамках расследования обвинений в изнасиловании и торговле людьми в отношении покойного Мохаммеда Аль-Файеда, были арестованы несколько человек.

Бывший владелец универмага Harrods London и футбольного клуба «Фулхэм» скончался в 2023 году в возрасте 94 лет.

После его смерти сотни женщин и девочек заявили, что подверглись сексуальному насилию с его стороны и со стороны его брата Салаха Аль-Файеда, который умер в 2010 году.

Мохаммед Аль-Файед и принцесса Диана / © Getty Images

Мохаммед Аль-Файед и принцесса Диана / © Getty Images

Документальный фильм BBC 2024 года, в котором содержались обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии, послужил толчком к масштабному расследованию в отношении Аль-Файеда, пишет Hello!.

Французская прокуратура начала предварительное расследование по подозрению в «торговле людьми, совершенной организованной преступной группировкой, сутенерстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном организованной преступной группировкой, и изнасиловании», предположительно связанных с этим магнатом.

Отель Ritz / © Getty Images

Отель Ritz / © Getty Images

В 1979 году Мохаммед приобрел парижский отель Ritz примерно за 30 миллионов долларов и владел им до своей смерти в августе 2023 года.

Напомним, в 1997 году принцесса Диана вышла из этого отеля и села в машину к сыну Мухаммеда Аль-Файеда, Доди, направляясь в его квартиру неподалеку на Елисейских полях. А через несколько минут их водитель, Анри Поль, потерял контроль над автомобилем и врезался в бетонную колонну, что положило начало одной из самых разрушительных трагедий в современной истории королевской семьи Британии.

В числе других частных резиденций, принадлежащих Мохаммеду и находящихся под следствием, – вилла Сент-Тереза ​​в Сен-Тропе, куда Доди аль-Файед привез принцессу Диану на ее последний отдых, и вилла Виндзор в Париже, где бывший король Эдуард VIII жил с Уоллис Симпсон.

В заявлении прокуратуры говорится: «На данном этапе разбирательства французские следователи опросили нескольких потерпевших, и расследование проводится совместно с британскими властями».

Отель Ritz / © Getty Images

Отель Ritz / © Getty Images

А руководство отеля Ritz Paris сообщило, что учреждение «не терпит никаких форм преследования, оскорблений или неподобающего поведения» и «в полной мере сотрудничает с компетентными судебными органами».

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