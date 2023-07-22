Полная безвкусица: бельгийская принцесса Дельфина надела странное платье с сердечками на мероприятие

21 июля бельгийская королевская семья посетила несколько мероприятий посвященных Национальному дню Бельгии, среди которых был и праздничный военный парад. Особое внимание на параде привлекла принцесса Дельфина, поскольку надела очень странное платье с психоделическим принтом в виде цветных сердец.

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Associated Press

Наряд женщины был выполнен в голубом цвете из шелковой ткани. Автором этого платья-пальто является бренд Atelier ExC и дизайнер директор Эбру Сари.

Платье имело прямой силуэт и отделку однотонным голубым шелком, а также расклешенные манжеты. Накладные карманы и застежки спереди украшали большие сердечка из кристаллов.

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Associated Press

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Associated Press

Платье является эксклюзивной разработкой специально для 55-летней принцессы. Дельфина - художница и принт на платье ее авторский.

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Associated Press

Дополнила свой экстравагантный наряд принцесса не менее экстравагантными аксессуарами, поскольку в руке у нее была красная пушистая сумка, а обула она туфли на масивной подошве и широких каблуках от бренда MOROBÉ.

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Associated Press

На голове у Дельфины была легкая шляпа от бренда Cornelia, которую тоже украшало сердце из кристаллов.

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Associated Press

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Associated Press

Также платье женщины безумно напомнило наряд другой королевской особы - принцессы Уэльской. Недавно в изумрудном платье похожего фасона Кейт посетила парад Trooping The Color в Лондоне, но ее наряд был от от бренда Andrew Gn.

Принцесса Уельская / Фото: Associated Press

Принцесса Уельская / Фото: Associated Press

Что касается самой Дельфины, то она является внебрачной дочерью бывшего короля Бельгии Альберта II и до 1 октября 2020 носила имя Дельфина Боэль. Она много лет пыталась доказать, что является старшей дочерью бывшего монарха, отца ныне действующего короля Бельгии Филиппа.

О том, что король Альберт II является отцом Дельфины, мать сказала ей, когда девушке исполнилось 18 лет. Однако король много лет отрицал этот факт. Правда раскрылась только в 2019 году, когда она таки согласился сдать тест ДНК и он показал положительный результат.

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