Полная безвкусица: что носила Людмила Путина, когда была первой леди России

Часто наряды жены российского президента выглядели довольно комично, безвкусно и, как говорится "по-богатому".
В СМИ бывшую супругу президента России Людмилу Путина окрестили как "невидимую первую леди", поскольку на публике она практически не появлялась, с прессой старалась не общаться, а о жизни ее семьи было известно только то, что позволил сам российский "фюрер", за которым она была замужем 30 лет. Россияне к Путиной испытывали полное равнодушие, как и к другим женам политиков, но вот гардероб в моменты редких появлений Людмилы на публике покритиковать любили.
Изысканным вкусом Людмила никогда не отличалась, и ее образы чаще выглядели комично, неуклюже и странно, даже несмотря на то, что ее одевали именитые московские и питерские дизайнеры: Владислав Зайцев, Игорь Чапурин, Янис Чамалиди и Валентин Юдашкин. Однако якобы от российских дизайнеров вещи она носила не всегда и в начале карьеры надевала наряды от немецкого бренда Escada, но вскоре полностью перешла на отечественные бренды.
Вещи шили под нее, однако, по словам самой бывшей первой леди, услугами стилистов она никогда не пользовалась и занималась своим гардеробом самостоятельно. Возможно, поэтому часто образы и были настолько нелепыми и часто неуместными.
На Путиной можно было увидеть изобилие украшений, плохо сидящие костюмы с избытком декора и аппликаций, неудачно подобранную обувь, странные прически с начесами, юбки неправильной длины и платья-балахоны, которые совершенно не украшали ее фигуру. Конечно же, она носила дорогущие шубы и пальто с меховыми манжетами.
Самым громким модным провалом за все года ее пребывания в должности первой леди России стал наряд, выбранный для встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. Тогда Людмила вышла из самолета в летнем пальто, длинных перчатках и большой круглой шляпе светлых тонов с широкими полями и бантом. Западная пресса окрестила этот образ как "наряд шестилетней подружки невесты" и "Алисой в стране чудес", более того, многие с насмешкой отметили, что шляпа Путиной была больше, чем у самой королевы.
Также частыми в ее образах были оборки, банты, цветочки, расклешенные юбки. Наряды темных тонов она надевала крайне редко, в основном носила вещи светлых оттенков.
"Модой, собственно говоря, не интересуюсь. Вижу, как одеваются люди из моего окружения, и что-то в этом стиле подбираю себе. Люблю одежду выразительную, оригинальную. Ткань в воображении сама складывается, возникают какие-то складки, воротники", - говорила Путина о своих образах.
После развода с президентом Людмила пропала с "радаров". Известно только, что экс-первая леди второй раз вышла замуж за молодого бизнесмена и живет сейчас во Франции в роскошной вилле, размещенной на побережье.
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