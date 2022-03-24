Полная безвкусица: что носила Людмила Путина, когда была первой леди России

Часто наряды жены российского президента выглядели довольно комично, безвкусно и, как говорится "по-богатому".

В СМИ бывшую супругу президента России Людмилу Путина окрестили как "невидимую первую леди", поскольку на публике она практически не появлялась, с прессой старалась не общаться, а о жизни ее семьи было известно только то, что позволил сам российский "фюрер", за которым она была замужем 30 лет. Россияне к Путиной испытывали полное равнодушие, как и к другим женам политиков, но вот гардероб в моменты редких появлений Людмилы на публике покритиковать любили.

Людмила Путина / Getty Images

Изысканным вкусом Людмила никогда не отличалась, и ее образы чаще выглядели комично, неуклюже и странно, даже несмотря на то, что ее одевали именитые московские и питерские дизайнеры: Владислав Зайцев, Игорь Чапурин, Янис Чамалиди и Валентин Юдашкин. Однако якобы от российских дизайнеров вещи она носила не всегда и в начале карьеры надевала наряды от немецкого бренда Escada, но вскоре полностью перешла на отечественные бренды.

Людмила Путина / Getty Images

Вещи шили под нее, однако, по словам самой бывшей первой леди, услугами стилистов она никогда не пользовалась и занималась своим гардеробом самостоятельно. Возможно, поэтому часто образы и были настолько нелепыми и часто неуместными.

На Путиной можно было увидеть изобилие украшений, плохо сидящие костюмы с избытком декора и аппликаций, неудачно подобранную обувь, странные прически с начесами, юбки неправильной длины и платья-балахоны, которые совершенно не украшали ее фигуру. Конечно же, она носила дорогущие шубы и пальто с меховыми манжетами.

Людмила Путина / Getty Images

Людмила Путина / Getty Images

Самым громким модным провалом за все года ее пребывания в должности первой леди России стал наряд, выбранный для встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. Тогда Людмила вышла из самолета в летнем пальто, длинных перчатках и большой круглой шляпе светлых тонов с широкими полями и бантом. Западная пресса окрестила этот образ как "наряд шестилетней подружки невесты" и "Алисой в стране чудес", более того, многие с насмешкой отметили, что шляпа Путиной была больше, чем у самой королевы.

Людмила Путина / Getty Images

Людмила Путина / Getty Images

Также частыми в ее образах были оборки, банты, цветочки, расклешенные юбки. Наряды темных тонов она надевала крайне редко, в основном носила вещи светлых оттенков.

Людмила Путина / Getty Images

"Модой, собственно говоря, не интересуюсь. Вижу, как одеваются люди из моего окружения, и что-то в этом стиле подбираю себе. Люблю одежду выразительную, оригинальную. Ткань в воображении сама складывается, возникают какие-то складки, воротники", - говорила Путина о своих образах.

После развода с президентом Людмила пропала с "радаров". Известно только, что экс-первая леди второй раз вышла замуж за молодого бизнесмена и живет сейчас во Франции в роскошной вилле, размещенной на побережье.

Людмила Путина / Getty Images

Людмила Путина / Associated Press

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