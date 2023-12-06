Полностью повторила образ: принцесса Уэльская блистала на дипломатическом приеме

Принц и принцесса Уэльские вместе с королем и королевой посетили ежегодный прием для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в Лондоне.

Для мероприятия в этом году принцесса Кейт выбрала розовое платеь, усыпанное пайетками от Jenny Packham, клатч Prada, туфли Gianvito Rossi, тиару "Узелки любви" и серьги-люстры Greville Chandelier (это дань уважения покойной королеве Елизавете II, которая получила серьги в качестве свадебного подарка от своих родителей, короля Георга VI и королевы Елизаветы в 1947 году). Также Кейт носила синюю ленту Королевского Викторианского ордена, а также Ордена королевской семьи с изображением королевы Елизаветы II.

Король Чарльз и королева Камилла, принц и принцесса Уэльские во время приема для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в Лондоне / Фото: Getty Images

Волосы Кэтрин полностью зачесала назад и была без челки, а также сделала классический вечерний макияж.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

В предыдущий раз принцесса Кейт носила тиару "Узелки любви" в июне на королевском свадебном банкете наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы. Теперь же принцесса Уэльская полностью воссоздала весь свой образ с летней свадьбы на дворцовом приеме.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Что касается тиары, то известно, что "Узелки любви" были фаворитом ее свекрови принцессы Дианы. Тиара была заказана ювелиру Garrard королевой Марией примерно в 1913-1914 годах. Это точная копия тиары, принадлежавшей бабушке Марии, принцессе Августе Гессенской, герцогини Кембриджской.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

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