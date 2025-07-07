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Получила диплом: принцесса Ариана поделилась интересным видео в королевском Instagram
Младшая дочь короля и королевы Нидерландов в мае этого года завершила обучение в колледже United World College Adriatic в Уэльсе.
Тогда король Виллем-Александр и королева Максима посетили выпускной дочери и делились снимками в Instagram.
Теперь же принцесса Ариана опубликовала видео в королевском Instagram, в котором продемонстрировала, как поднимает свой рюкзак вместе с флагом над дворцом Huis ten Bosch!
«Принцесса Ариана получила диплом международного бакалавриата в United World College Adriatic в воскресенье 6 июля», — говорится в подписи под видео.
Отметим, принцесса Ариана провела первые четыре года средней школы в христианской гимназии Sorghvliet в Гааге. Летом 2023 года она продолжила обучение в United World College Adriatic в Италии. А в мае 2025 года окончила United World College в Уэльсе.