Получила новый опыт: королева Камилла посетила съемки триллера в Лондоне

Королева Камилла / © Associated Press

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Ее Величество побеседовала с актерами и съемочной группой, которая работала над сериалом Trigger Point - это британский криминальный триллер, в котором актриса Вики МакКлюр играет полицейского эксперта по обезвреживанию бомб в Лондоне. Он выпускается телесетью ITV и в этом году ей исполняется 70 лет, поэтому визит Камиллы был приурочен к платиновому юбилею этой компании.

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла надела на съемки темно-синее платье от бренда Fiona Clare Aldridge, которое носила в сочетании с коротким кейпом черного цвета и бриллиантовыми парными брошками Greville Cartier Ivy Leaf от Cartier. Это драгоценности, оставленные королеве-матери британской миллионершей Маргарет Гревилл в 1942 году, а затем были подарены королеве Елизавете II на ее 21-й день рождения.

Королева Камилла / © Associated Press

Также Камилла сделала макияж, любимую укладку и традиционно надела свой любимый браслет от Van Cleef & Arpels в виде клевера.

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Королева Камилла / © Associated Press

Помимо брошек, Маргарет Гревилл оставила Елизавете Боуз-Лайон еще множество драгоценностей, среди которых была и роскошная бриллиантовая тиара. Она очень нравится Камилле и она часто ее надевает на различные приемы и другие государственные мероприятия, где такое украшение уместно носить.

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