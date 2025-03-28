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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Получила новый опыт: королева Камилла посетила съемки триллера в Лондоне

Королева Великобритании - 77-летняя Камилла - посетила необычное мероприятие, поскольку появилась на съемках сериала в Лондоне.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Ее Величество побеседовала с актерами и съемочной группой, которая работала над сериалом Trigger Point - это британский криминальный триллер, в котором актриса Вики МакКлюр играет полицейского эксперта по обезвреживанию бомб в Лондоне. Он выпускается телесетью ITV и в этом году ей исполняется 70 лет, поэтому визит Камиллы был приурочен к платиновому юбилею этой компании.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла надела на съемки темно-синее платье от бренда Fiona Clare Aldridge, которое носила в сочетании с коротким кейпом черного цвета и бриллиантовыми парными брошками Greville Cartier Ivy Leaf от Cartier. Это драгоценности, оставленные королеве-матери британской миллионершей Маргарет Гревилл в 1942 году, а затем были подарены королеве Елизавете II на ее 21-й день рождения.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Также Камилла сделала макияж, любимую укладку и традиционно надела свой любимый браслет от Van Cleef & Arpels в виде клевера.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Помимо брошек, Маргарет Гревилл оставила Елизавете Боуз-Лайон еще множество драгоценностей, среди которых была и роскошная бриллиантовая тиара. Она очень нравится Камилле и она часто ее надевает на различные приемы и другие государственные мероприятия, где такое украшение уместно носить.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press

Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
181
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