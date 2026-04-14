Общество
221
1 мин

Получилось мило: король Филипп и его дочь принцесса Элеонора воссоздали фото десятилетней давности

15 апреля королю Бельгии исполнится 66 лет.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Король Филипп и принцесса Элеонора / © Instagram Бельгийской королевской семьи

В честь предстоящего празднования дня рождения монарх и его семья поделилась новыми снимками в Instagram. На фото король Филипп запечатлен со своей младшей дочерью – принцессой Элеонорой, которой 16 апреля исполнится 18 лет.

Король Филипп и принцесса Элеонора в 2016 году / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Отец и дочь воспроизвели фото десятилетней давности, а подпись к снимкам гласит:

«Дети тоже растут…

В честь 66-летия короля, и особенно 18-летия его младшей дочери, принцессы Элеоноры, предлагаем вашему вниманию переиздание культовой фотографии, на которой они запечатлены вместе в 2016 году и сегодня, в честь их дней рождения».

Филипп на снимках почти не изменился, а вот его дочь заметно выросла.

Король Филипп и принцесса Элеонора в 2026 году / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Когда была сделана эта фотография в 2016 году, младшая дочь бельгийского короля и королевы была совсем маленькой девочкой, которой вот-вот должно было исполниться восемь лет. Сейчас она — очень высокая и красивая молодая девушка.

Неизменным остается лишь место съемки – сады дворца Лакен.

