Получилось необычно: представлены новые портреты Чарльза и Камиллы к годовщине их свадьбы

Король Чарльз и королева Камилла

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Редакция журнала поручила Филиппу Бута, королевскому портретисту, нарисовать совместный портрет Их Величеств в честь 20-й годовщины их брака и украсить обложку июньского номера.

Портрет знаменует собой четвертую картину в серии королевских портретов, заказанных для обложки, после предыдущих картин королевы Елизаветы II, короля Чарльза III и принцессы Уэльской.

«Я выбрал летний зеленый цвет для фона, потому что они вместе гуляют в саду, и это неформальный портрет, а не государственный портрет. Я никогда не видел королевскую пару, нарисованную вместе на обложке журнала, и я просто хочу, чтобы люди наслаждались этим и видели в этом чествование нашего короля и королевы», - говорит автор портрета.

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Король запечатлен в светло-сером костюме и белой рубашке, а также в галстуке в принт, а его супруга королева в синем платье. Камилла обожает наряды синих оттенков.

Напомним, свою двадцатую годовщину свадьбы король и королева провели в Италии, там же были сделаны и их новые фото в честь юбилея. Их снимал королевский фотограф Крис Джексон на вилле Волконской в Риме.