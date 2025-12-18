Получилось неплохо: Борис Джонсон в компании жены и детей приготовил суши на мастер-классе в Токио

Борис и Кэрри Джонсон / © Instagram Керри Джонсон

Уже почти неделю 61-летний Борис Джонсон и его жена — 37-летняя Кэрри — вместе с их младшей дочерью Поппи Элизой и старшим сыном Уилфредом находятся в Токио, Япония. В своем Instagram женщина показала, как проходит их поездка.

Судя по фото, они проводят весело и активно время: гуляют по городу и посещают его главные достопримечательности, пробуют блюда японской кухни и разные морские деликатесы, а также знакомятся с восточной культурой.

Семья даже приняла участие в мастер-классе по приготовлению суши. Борис крутил роллы и запечатлел результат на видео — вышло неплохо как для первого раза.

Отметим, Кэрри Джонсон — третья жена бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. До замужества с ним была активисткой в области экологии, старшим советником благотворительной организации по охране океана — Oceana, а также работала специальным советником по СМИ министров консервативного кабинета Саджида Джавида и Джона Уиттингдейла (министр по культуре, СМИ и спорту), была главой по связям с общественностью Консервативной партии и др.

Сейчас Кэрри и Борис воспитывают уже четверых детей: 5-летнего Уилфреда, четырехлетнюю Роми, 2,5-летнего Фрэнка и полугодовалую Поппи Элизу Джозефин. Всей большой семьей они живут в загородном особняке Брайтвелл-Мэнор.