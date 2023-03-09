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Получилось символично: Елена Зеленская в синем костюме, Хиллари Клинтон - в желтой блузке

Получилось символично: Елена Зеленская в синем костюме, Хиллари Клинтон - в желтой блузке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
3027
Время на прочтение
1 мин
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Получилось символично: Елена Зеленская в синем костюме, Хиллари Клинтон - в желтой блузке

Елена Зеленская и Хиллари Клинтон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Женщины встретились на международном форуме в ОАЭ.

Елена Зеленская приняла участие в панельной дискуссии на тему женского лидерства, которая состоялась в рамках международного форума Forbes 30/50 в Абу-Даби.

Модератором мероприятия стала бывший государственный секретарь и экс-первая леди США Хиллари Клинтон.

Елена Зеленская и Хиллари Клинтон / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская и Хиллари Клинтон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена и Хиллари сфотографировались вместе. Фотография, которую первая леди Украины опубликовала в Instagram, получилась символической, ведь наряды женщин были в цветах украинского флага. На Зеленской был синий брючный костюм, а на Клинтон – желтая блузка с воланом. Интересно, они договорились так одеться или это совпадение?

Елена Зеленская и Хиллари Клинтон / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская и Хиллари Клинтон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская дополнила свой образ стильным шелковым темно-коричневым шарфом с интересным сине-желтым принтом с национальными мотивами от украинского бренда Gunia Project.

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Дата публикации
Просмотры
3027
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