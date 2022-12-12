Получилось забавно: пес Патрон исполнил популярный танец Уэнсдей Аддамс

Пес Патрон решил поддержать тренд в соцсети на зажигательный танец Уэнсдей Аддамс из сериала "Уэнсдей" на Netflix под песню Леди Гаги Bloody Mary.

"Пока жив тренд — держите вечерние танцы", — подписала видео собака.

На видео Патрон, лежа на спине, танцует, содрогаясь задними лапками и ерзая по полу. Хоть и похоже это на конвульсии, но получилось очень забавно.

Своими зажигательными танцами Патрон изрядно порадовал подписчиков, засыпавших его комплиментами в комментариях:

"Круче оригинала в 100 раз", "У тебя получилось лучше всех, можно ставить точку в перетанцовках тренда", "Прекрасный танец", "Огонь! Круто танцуешь!", "Патроша — танцовщик диско!", "Это разрыв", " Какой же ты забавный! Ты лучший!", "Талантливый пес талантлив во всем. И в работе, и в отдыхе", "Умеешь ты настроение поднять, Патрон! Да и пример дать. Теперь буду так своих людей радовать", "Вот что значит весело проведенное свободное время от труда. Танцы очень помогают нравственному восстановлению!"

А вот оригинал танца Уэнсдей Аддамс из сериала.

Напомним, собака-сапер на одном из мероприятий сфотографировалась с Еленой Зеленской.

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