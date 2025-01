Получит огромную компенсацию: принц Гарри выиграл дело против британского таблоида

Герцог Сассекский одержал знаменательную победу в деле против издателя The Sun за десятилетия вмешательства в его личную жизнь.

Решительные попытки принца Гарри привлечь британские таблоиды к ответственности за десятилетия предполагаемого незаконного вмешательства в его частную жизнь увенчались успехом. Сообщается, что герцог Сассекский урегулировал дело против News Group Newspapers Руперта Мердока — издателя The Sun — еще до официального начала судебного разбирательства на которое должен был приехать в Лондон в феврале.

В среду, 22 января, News Group Newspapers принесла принцу Гарри "полные и недвусмысленные извинения" и возместила "существенный ущерб" за взлом его телефона и вторжение в его личную жизнь, признав "незаконные" действия частных детективов, нанятых The Sun. Это был первый случай, когда издатель признал правонарушение, связанное с таблоидом, пишет People.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Издатель также принес извинения за прошлые вторжения своих журналистов в "частную жизнь" покойной матери Гарри, принцессы Дианы. Размер компенсации, присужденной Гарри, составляет восьмизначную сумму, вероятно, превышающую 12 миллионов долларов.

Судебный процесс, который изначально должен был начаться во вторник утром, был отложен на день из-за частных обсуждений по урегулированию. 40-летний Гарри был одним из двух истцов, которые отказались присоединиться к сотням ранее урегулировавших судебные иски с NGN по обвинениям в телефонном взломе и другом незаконном сборе информации журналистами и частными детективами.

Он обвинил издателя в незаконном сборе информации в период с 1996 по 2011 год, в период, когда The Sun и ныне несуществующее издание News of the World якобы подвергали его преследованиям.

Принцесса Диана и принц Гарри, 1988 год / Фото: Getty Images

Принц Гарри должен был дать показания позже в суде и не присутствовал в суде во вторник, а был представлен своим адвокатом Дэвидом Шерборном.

После новостей дядя Гарри – граф Чарльз Спенсер опубликовал пост в Instagram, похвалив племянника за его решительность и поздравил с победой.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

"Нужно обладать огромной смелостью, чтобы противостоять таким крупным медиаорганизациям, и невероятным упорством, чтобы победить их", — написал 60-летний Спенсер в посте в Instagram рядом со скриншотом репортажа BBC News о юридической победе Гарри.

Чарльз Спенсер похвалил принца Гарри / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

