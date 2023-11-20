Помесь овчарки и лабрадора: Иванка Трамп показала нового домашнего любимца

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа познакомила своих подписчиков в соцсети с новым членом ее семьи.
Иванка Трамп в Instagram опубликовала серию фото, на которых она запечатлена со своим мужем и детьми, а также их домашними любимцами.
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Оказывается, семья завела еще одну собаку – вернее, взяла ее из приюта. "Пару недель назад мы привезли Симбу, нашу добродушную и несмышленую помесь немецкой овчарки и лабрадора, домой из Big Dog Ranch Rescue. Этот маленький щенок-воин был найден брошенным и истощенным рядом с шоссе в Алабаме. Симба присоединяется к Винтер и Честеру (собаке и хомяку – Прим. Ред.). Добро пожаловать в команду, Симба!" – написала Иванка под фото.
Напомним, ранее Иванка Трампа показывала, как занимается серфингом. Она опубликовала фото и видео, на которых умело катается на волнах в Майами-Бич. Одета дочь экс-президента была в сплошной желтый купальник, черный спасательный жилет и черную бейсболку.
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