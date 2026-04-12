Поместье Биркхолл: как выглядит любимая шотландская резиденция короля Чарльза и королевы Камиллы

Чарльз и Камилла / © Getty Images

Биркхолл на протяжении более двух десятилетий был любимым уединенным местом короля Чарльза III в высокогорье. После смерти королевы-матери Елизаветы в 2002 году историческая шотландская резиденция перешла к Чарльзу. С тех пор она является любимым местом отдыха монарха.

Биркхолл, расположенный на окраине поместья Балморал Касл площадью 50 000 акров, находится в частной собственности членов королевской семьи с тех пор, как принц Альберт впервые получил право аренды в 1840-х годах. Королева-мать использовала его в качестве летней резиденции, начиная с 1950-х годов. Она разбила сад, который сохранился до наших дней и является одним из любимых мест ее внука Чарльза, ведь он известный садовод.

Поместье Биркхолл в Шотландии / © Getty Images

«Это такое особенное место, особенно потому, что его создала моя бабушка», — сказал Чарльз журналу Country Life в 2013 году. «Это сад моего детства, и все, что я сделал, это немного его улучшил».

Королева Елизавета II и принц Чарльз в саду Биркхолла / © Getty Images

Дом, известный как Биркхолл, датируется 1715 годом, как сообщает журнал. Он принадлежал равнодушному к его владениям Эдуарду VII, пока королева Виктория не выкупила его у него в 1884 году, чтобы разместить там свой персонал и членов своей большой семьи.

Родители королевы Елизаветы II, тогда герцог и герцогиня Йоркские, начали проводить там лето в 1929 году. Таким образом, мать Чарльза — юная принцесса Елизавета — и его тетя, принцесса Маргарет, провели беззаботные дни своего детства в этом поместье в Абердиншире. Позже Елизавета наблюдала, как ее собственные дети играют на просторных лужайках.

В 1950-х годах королева-мать расширила дом и разбила сад, который впоследствии стал так любим Чарльзом. «Крайне важно сохранять места, которые связывают поколения, — сказал монарх. „Иначе мы просто потеряем связь друг с другом“.

Сын Чарльза — принц Уильям, как-то рассказал журналу Country Life, что его отец совершенно очарован рыжими белками, которые живут вокруг поместья в Шотландии, — «до такой степени, что он дал им имена и пускает их в дом», — сказал Уильям.

Потом и сам Чарльз подтвердил сказанное сыном. «Они заходят в дом в Биркхолле, и мы видим, как они гоняются друг за другом внутри», — сказал он журналу People, добавив: «Если я сижу спокойно, они делают это вокруг меня. Иногда, когда я оставляю свои куртки на стуле с орехами в карманах, я вижу, как они торчат хвостами, охотясь за орехами — это невероятно особенные существа».

Очевидно, что король Чарльз очень любит природу и именно по этой причине уединенный Биркхолл ему так нравится.