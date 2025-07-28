Поместье Элторп-хаус: почему сыновья принцессы Дианы не являются его наследниками

Элторп-хаус / © Instagram Чарльза Спенсера

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После трагической гибели принцессы Дианы в 1997 году многие ее вещи, драгоценности и деньги перешли к ее сыновьям — принца Уильяму и Гарри. Однако братья не унаследуют дом, где выросла Диана и который теперь служит ее последним пристанищем, ведь похоронена принцесса на территории поместья.

В 1975 году отец Дианы Джон Спенсер унаследовал титул графа Спенсера, и семья переехала в поместье Элторп в Нортгемптоншире, являющееся родовым гнездом семьи Спенсеров с 1508 года. В настоящее время поместье площадью 13 000 акров находится под опекой нынешнего графа Спенсера — брата принцессы Дианы, Чарльза, а после его смерти перейдет к следующему графу Спенсеру — его сыну, Луи, виконту Элторпу.

Элторп-хаус / © Getty Images

Хотя у Луи есть три старшие сестры — леди Китти, леди Элиза и леди Амелия, — они следуют принципу первородства, согласно которому старший мужчина в семье наследует титулы и имущество, пишет журнал People.

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В 2015 году граф Чарльз Спенсер заявил газете Mail on Sunday, что он будет «совершенно спокоен» по поводу того, что его старший ребенок, Китти, унаследует Элторп. Однако «если бы я выбрал бы Китти, это противоречило бы всем традициям Элторпа. Просто так сложилось. Я понимаю недостатки этой концепции. Но я также понимаю и ее преимущества, которые она уже доказала».

Граф Чарльз Спенсер в Элторпе / © Getty Images

В декабрьском номере журнала Tatler за 2015 год леди Китти заявила: «Я полностью поддерживаю гендерное равенство. Но я очень рада, что это будет обязанностью моего брата. Я просто считаю, что это правильно. Мне нравится, что дом принадлежит одной семье, с той же фамилией, — продолжила она. — Я бы не хотела, чтобы Спенсеры жили иначе. И я точно знаю, что мой брат справится с этой задачей безупречно», — сказала Китти.

Леди Китти Спенсер с братом Луи / © Instagram Леди Китти Спенсер

Напомним, ранее Чарльз Спенсер показывал, как как выглядело их семейное поместье более ста лет назад, опубликовав снимок в своем блоге в Instagram.