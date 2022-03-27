Поминальная служба по принцу Филиппу: присутствие Елизаветы II под вопросом и другие подробности мероприятия

Поминальная служба по принцу Филиппу: присутствие Елизаветы II под вопросом и другие подробности мероприятия

Букингемский дворец опубликовал некоторые подробности службы памяти в честь герцога Эдинбургского.

Сообщается, что его супруга королева Елизавета II, все же надеется посетить мероприятие, которое пройдет 29 марта в Вестминстерском аббатстве.

В заявлении говорится: "Члены королевской семьи примут участие в службе благодарения за жизнь Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского, в Вестминстерском аббатстве во вторник, 29 марта. Служба поблагодарит герцога Эдинбургского за преданность семье, нации и Содружеству и признает важность его наследия в создании возможностей для молодежи, содействии рациональному использованию и сохранению окружающей среды и поддержке вооруженных сил.

Принц Филипп / Getty Images

Служба, в частности, отметит вклад герцога Эдинбургского в общественную жизнь и неизменную поддержку более 700 благотворительных организаций, с которыми Его Королевское Высочество был связан на протяжении всей своей жизни".

Среди других гостей ожидается присутствие представителей правительства, вооруженных сил и автономных администраций, а также представители заморских территорий, королевского двора, духовенства и других конфессий. В конгрегации будет более 500 представителей патронатов и благотворительных организаций герцога Эдинбургского, сообщает Mirror.

Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве, где королева вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году. В заявлении Вестминстерского аббатства говорится: "Герцог Эдинбургский имел давние связи с Вестминстерским аббатством. 20 ноября 1947 года он женился здесь на Ее Королевском Высочестве принцессе Елизавете (она стала королевой в 1952 году), и они отметили юбилеи, в том числе Серебряную, Золотую и Бриллиантовую свадьбу, службами в аббатстве.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Associated Press

Он также был президентом и председателем фонда Вестминстерского аббатства, созданного в 1973 году для сбора средств на реставрацию экстерьера.

В течение многих лет Его Королевское Высочество присутствовал на ежегодном открытии Поля Памяти".

Королева уже в этом месяце пропустила службу в честь Дня Содружества, и ходят слухи, что из-за сложностей с передвижением Елизавета II или может пропустить мероприятие, или будет доставлена в аббатство тайно. В случае второго варианта уже разрабатывается секретная операция.

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