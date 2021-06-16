Помог ей надеть маску: фотографы сделали милый кадр принца Чарльза и герцогини Камиллы

Мероприятие будет продолжаться пять дней.
Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла посетили вместе яркое мероприятие в Аскоте - ежегодные королевские скачки. В прошлом году из-за пандемии мероприятие было отменено, но в этом, они не могли его пропустить.
Для второго дня на скачках герцогиня выбрала наряд любимого фасона - светлое шифоновое платье с рукавом три четверти и с V-образным вырезом. Также герцогиня остается непреклонна и при выборе шляп, ведь опять выбрала модель с широкими полями, которую надела чуть на бок.
Дополнили ее образ бусы, несколько цепочек на шее и массивные сережки с жемчужинами. В руке у нее был клатч молочного цвета, а обула она туфли с коричневыми носками.
Принц Чарльз был в сером фраке, который сочетал с полосатой рубашкой, галстуком и с фиолетовым платком в нагрудном кармане. Лацкан принца украшал небольшой василек.
Также папарацци удалось запечатлеть милый момент, когда Камилла пыталась надеть защитную маску на лица, а Чарльз попытался ей помочь и придержать этот аксессуар.
Вчера пара также присутствовала на Royal Ascot. Чарльз был в этом же наряде, но только в другой рубашке и с желтым цветком на лацкане. Образ герцогини тоже был похожим на сегодняшний, только выполнен в голубом цвете.
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