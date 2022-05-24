Помогает пережить горе: женщина из Канады приехала в Бучу и превращает дыры от пуль в цветы

Помогает пережить горе: женщина из Канады приехала в Бучу и превращает дыры от пуль в цветы

После того как русские войска покинули Киевскую область, украинцы увидели ужасы оставленные рашистами: сожженные и разграбленные дома, разрушенные улицы и тысячи жестоко убитых невинных людей. Чтобы помочь пережить украинцам горе, в Бучу приехала канадка Иванка Сиолковская.

Девушка родилась в Канаде, однако ее дедушка и бабушка по линии обоих родителей были из Украины. Иванка раньше работала учительницей в начальной школе, но затем оставила эту профессию, чтобы заниматься делом, которое раньше было ее хобби – организацией жилья и пространства.

После того как в Украине началась полномасштабная война, Иванка не смогла просто наблюдать за страшными событиями, поэтому отправилась к польско-украинской границе, где помогала украинским беженцам. После освобождения Киевской области женщина отправилась в Бучу, где с помощью красок скрывает ужасы российской армии — разрисовывает отверстия от пуль в заборах.

"Меня поразила красота города в целом и то, как быстро началась уборка и восстановление", – сказала Сиолковская Almost. "Я хотела быть частью этого, потому что я хотела сделать его (город – Прим. ред.) безопасным и счастливым местом для возвращения детей".

Иванка Сиолковская / Фото: Getty Images

Также она рассказала, что в Буче познакомилась с мужчиной по имени Саша, потерявшего сына на войне, а его дом рашисты разбомбили и сожгли дотла.

"Он сказал мне, что хочет уйти, потому что в этом городе больше не осталось радости. Он видит только дыры от пуль в заборе, напоминающие ему о потере", — рассказала канадка. Именно история этого мужчины вдохновила Иванку начать "стирать" следы от пуль в заборе, превращая их в цветы.

Иванка Сиолковская / Фото: Getty Images

Местные были приятно удивлены инициативой Иванки и впоследствии начали подходить и просить разрисовать и их заборы.

"Моей целью было покрасить один забор и заставить одного мужчину улыбнуться. Я не думала, что соседи тогда попросят это, и я не думала, что скоро это увидит весь мир. Украина победит. Как бы ни старались россияне, они не могут и не заберут нашу культуру", — сказала Иванка.

Иванка Сиолковская / Фото: Getty Images

Также Иванка разрисовывает футболки для местных детей и активно занимается другими волонтерскими делами.

Читайте также: