Помолвка племянницы принцессы Дианы: кто такой ее возлюбленный и, где они познакомились

Ченнинг Миллерд и Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

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Элиза показала фото с помолвки, которая состоялась во время отпуска пары в Греции, на Санторини. А кто же такой ее жених Ченнинг Миллерд?

Ченнинг Миллерд и Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Они познакомились благодаря сестре Элизы — Амелии Спенсер

Знакомство пары состоялось в 2016 году на званом ужине в Южной Африке откуда мужчина и родом. Познакомил их нынешний муж сестры-близнеца Элизы — леди Амелии – Грег Маллетт. Ченнинг и Грег — хорошие друзья, они вместе учились в школе.

Ченнинг Миллерд и Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Он бизнесмен и предприниматель

Окончив Епископский епархиальный колледж, Миллерд начал работать в сфере маркетинга и продаж в различных компаниях в качестве торгового представителя и руководителя отдела маркетинга, согласно его странице в LinkedIn. В 2020 году он стал операционным директором DataLedger, финтех-компании в Южной Африке. Помимо работы Миллерд увлекался множеством видов спорта, включая регби, плавание и водное поло. Позже Миллерд тренировал водные команды по поло и регби в местной школе.

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Ченнинг Миллерд и Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

В 2024 году он немного сменил сферу деятельности и начал работать операционным директором в компании Marxhoff, где, как пишет People, он «руководит операционной деятельностью и стратегическим ростом портфеля предприятий».

У него есть сын от предыдущих отношений

Ченнинг Миллерд с сыном Найтом / © instagram.com/channingmillerd

В 2014 году у него родился сын по имени Нейт. Отец и сын, судя по всему, близки, поскольку Миллерд часто публикует фотографии, на которых они вместе проводят время на отдыхе.

Они обручились в июле 2025 года после девяти лет знакомства

После девяти лет знакомства Миллерд сделал предложение Элизе во время романтического ужина при свечах на скалах Санторини, в Греции и преподнес возлюбленной роскошное кольцо с бриллиантом. Дату свадьбы они пока что не огласили.

Ченнинг Миллерд и Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Напомним, вчера стало известно о помолвке сына принцессы Анны — Питера Филлипса.

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