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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
284
Время на прочтение
1 мин

Помолвка принцессы Ганноверской: как выглядит кольцо будущей невесты с необычным камнем

Принцесса Ганноверская Александра на прошлой неделе объявила о своей помолвке с Беном Сильвестром Штраутманном.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Александра

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Бен и Александра встречались десять лет, прежде чем мужчина сделал своей возлюбленной предложение.

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Он преподнес принцессе Ганноверской кольцо с эффектным бриллиантом фантазийной желтой огранки «кушон», окруженный двумя прозрачными бриллиантами, которые добавляют симметрии и усиливают цветовой контраст.

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Изделие закреплено на тонкой полоске белого металла, а оправа привлекает все внимание к центральному камню.

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Такой классический дизайн ювелирного украшения, который еще больше подчеркивается размером и цветом главного бриллианта, теперь красуется на пальце дочери принцессы Каролины Монакской.

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Ранее мы показывали, кто в британской королевской семье носит помолвочные кольца с бриллиантами.

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