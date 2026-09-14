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Помолвка принцессы Ганноверской: как выглядит кольцо будущей невесты с необычным камнем
Принцесса Ганноверская Александра на прошлой неделе объявила о своей помолвке с Беном Сильвестром Штраутманном.
Бен и Александра встречались десять лет, прежде чем мужчина сделал своей возлюбленной предложение.
Он преподнес принцессе Ганноверской кольцо с эффектным бриллиантом фантазийной желтой огранки «кушон», окруженный двумя прозрачными бриллиантами, которые добавляют симметрии и усиливают цветовой контраст.
Изделие закреплено на тонкой полоске белого металла, а оправа привлекает все внимание к центральному камню.
Такой классический дизайн ювелирного украшения, который еще больше подчеркивается размером и цветом главного бриллианта, теперь красуется на пальце дочери принцессы Каролины Монакской.
Ранее мы показывали, кто в британской королевской семье носит помолвочные кольца с бриллиантами.