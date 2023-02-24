Помолвочное кольцо Дианы: почему принцесса Уэльская выбрала сапфир

Сегодня хотим рассказать вам об известном на весь мир кольце принцессы Дианы.

О помолвке пары было объявлено Букингемским дворцом 24 февраля 1981 года, хотя предложение Чарльз сделал Диане 6 февраля. На пальце будущей принцессы Уэльской появилось большое помолвочное кольцо из 18-каратного белого золота, украшенное овальным цейлонским сапфиром 12 карат, обрамленным четырнадцатью бриллиантами.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В третьем сезоне сериала "Корона" был воспроизведен день, когда Диане предоставили на выбор несколько колец с разными камнями, большинство из них были семейными реликвиями. Но мисс Спенсер избегала тех, что принадлежали предкам семьи, и указала на кольцо с сапфиром. Это украшение было из каталога лондонских ювелиров Garrard & Co, и его мог купить кто угодно. Но принцесса выбрала его. На вопрос королевы Елизаветы II, почему же Диана выбрала именно это кольцо, она ответила так: "Он напоминает мне кольцо моей матери, а также подходит под цвет моих глаз".

В день помолвки будущая принцесса Уэльская появилась перед фотографами в синем костюме, который также подчеркивал камень на ее кольце. А принц Чарльз надел синий галстук.

Со временем на обручальное кольцо Дианы появилось большое количество копий. А подлинное украшение теперь является собственностью Кейт, супруги старшего сына Дианы и Чарльза – принца Уильяма. Теперь Кэтрин, принцесса Уэльская носит на пальце семейную реликвию.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Кстати, после смерти Дианы это кольцо изначально досталось в наследство ее младшему сыну Гарри, но, так как старший Уильям женился первым, Гарри любезно поменялся с братом. В обмен на кольцо он взял часы от Cartier. Их, кстати, сейчас носит жена Гарри – герцогиня Меган Сассекская.

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