Помолвочное кольцо Елизаветы II: кому досталось главное украшение британской королевы

В этот день, 20 ноября 1947 года, состоялась свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа.
Мы уже рассказывали ранее, что принц Филипп изготовил кольцо с бриллиантом, который взял из фамильной тиары своей матери, греческой принцессы Алисы. Мать преподнесла сыну эту тиару именно для того, чтобы он мог использовать камни для свадебного украшения.
В день помолвки о которой было объявлено 9 июля 1947 года это кольцо с трехкаратным бриллиантом круглой огранки в центре и десятью камнями поменьше из платины уже сверкало на пальце наследной принцессы.
Долгие годы их брака королева Елизавета II носила украшение и продолжала это делать даже после смерти мужа в 2021 году. Что же произошло с кольцом после того, как умерла монарх?
Поскольку обручальное кольцо покойной королевы не считается драгоценностью короны, а является частным украшением, скорее всего оно находится в ювелирной шкатулке в специальном хранилище.
Как пишет издание brides.com, что после смерти королевы Елизаветы II ее особенное украшение могла унаследовать ее дочь – принцесса Анна. Хотя она вряд ли будет его носить, как и ее дочь – Зара Тиндалл, которая уже давно замужем, но у Анны есть внучки, кто-то из них мог бы стать потенциальной обладательницей кольца в будущем.
Также считается, что еще одной кандидатурой, кто может носить в будущем украшение Елизаветы II является ее внучка – принцесса Шарлотта – дочь принца Уильяма (будущего короля) и принцессы Кейт.
Ясно одно, тот, кто наденет это кольцо, будет действительно очень особенным.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какими были свадебные босоножки принцессы Елизаветы в 1947 году.
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