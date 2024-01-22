Помолвочное кольцо королевы Маргрете II: как выглядит украшение, которое она носит всю жизнь

Королева Маргртете II всю жизнь носит свое помолвочное кольцо, подаренное ей ее супугом принцем Хенриком.

У королевы Маргрете одно из самых впечатляющих и необычных обручальных колец, которое называется "Toi et moi".

Кольцо изготовленное французским ювелирным домом Van Cleef & Arpels, украшено двумя крупными бриллиантами огранки "кушон". Они расположены по диагонали на полосе из желтого золота. В переводе с французского "toi et moi" означает "ты и я", пишет honey.nine.com.au.

За восемь лет до того, как стать королевой Дании, Маргрете подарил это кольцо дипломат французского происхождения Анри де Лаборд де Монпеза. После их свадьбы в 1967 году он стал известен как принц Хенрик.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II и принц Хенрик / Фото: Getty Images

Королева Маргрете продолжает носить обручальное кольцо даже после смерти принца Хенрика в 2018 году.

Напомним, ранее мы показывали, какие украшения из королевской шкатулки мы вскоре сможем увидеть на новой королеве Дании Мэри.

Королева Маргрете II и принц Хенрик / Фото: Associated Press

Читайте также: