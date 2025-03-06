Помолвочное кольцо королевы Сильвии: семейная реликвия с бриллиантом в два карата

12 марта 1976 года было официально объявлено о помолвке переводчицы из Германии с бразильскими корнями Сильвии Зоммерлат и короля Швеции Карла XVI Густава. Сегодня вспоминаем их день помолвки и рассказываем про кольцо, которое король преподнес своей будущей жене.

Знакомство с будущим королем

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Getty Images

Сильвия и Карл Густав познакомились во время летних Олимпийских игр в 1972 году. В то время он еще был наследным принцем, а она руководила маркетинговой кампанией в городе Мюнхен. В 1973 году Карл Густав, которому на тот момент было 27 лет, взошел на престол после смерти своего деда Густава VI Адольфа и стал новым королем Швеции. На момент их помолвки с Сильвией, которая произошла 12 марта 1976 года, Карл Густав уже три года, как правил страной.

Помолвка и кольцо

Кольцо королевы Сильвии / Фото: Getty Images

Карл Густав преподнес своей невесте кольцо из белого золота с одним бриллиантом-солитером размером в приблизительно два карата. Говорят это кольцо было совершенно особенным, так как принадлежало матери Карла Густава - принцессе Сибилле, которая умерла за несколько лет до помолвки сына.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Associated Press

За два дня до свадьбы, Сильвия отказалась от немецкого гражданства и сдала немецкий паспорт, став гражданкой Швеции и получив, соответственно, шведский паспорт. А накануне их с королем свадьбы состоялся Royal Variety Performance, где шведская поп-группа ABBA исполнила свою новую песню "Dancing Queen" в честь будущей королевы Сильвии. Позже группа отметила, что песня была написана специально для новой королевы, и они хотели посвятить ее Сильвии в тот вечер.

Свадьба через три месяца

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Associated Press

Король Карл Густав и Сильвия Зоммерлат поженились 19 июня 1976 года в Стокгольмском соборе. Под венец невеста шла в платье от Dior, на ней была та же вуаль, что и на матери короля в день ее свадьбы и тиара на голове. Что примечательно, эту же фату и тиару на свою свадьбу 19 июня 2010 года надела старшая дочь королевской четы – кронпринцесса Виктория – будущая королева Швеции.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав после свадьбы жили в Королевском дворце, но позже переехала во дворец Дроттнингхольм. В браке у них родилось трое детей – две дочери (Виктория и Мадлен) и сын Карл Филипп.

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