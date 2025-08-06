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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Помолвочное кольцо Харриет Сперлинг: оно похоже на другое королевское украшение

Сын принцессы Анны объявил о своей помолвке с Харриет Сперлинг 1 августа.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Питер Филлипс и Харриет Сперлинг

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Associated Press

Дата их свадьбы пока что не разглашается, но, скорее всего она может состояться уже этой осенью или следующей весной, как обычно и бывает в королевской семье Британии.

Недавно мы показывали, какое кольцо Питер преподнес своей возлюбленной, и оно очень напоминает помолвочное кольцо бабушки Питера — покойной королевы Елизаветы II.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © instagram.com/hellomag

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © instagram.com/hellomag

В 1946 году ее жених принц греческий и датский Филипп подарил принцессе кольцо с трехкаратным бриллиантом круглой огранки. Внук королевы выбрал для своей второй свадьбы нечто подобное.

Отметим, что Филлипс уведомил о своей свадьбе короля Чарльза и королеву Камиллу, а также принца и принцессу Уэльских еще до того, как новость о его официальной помолвке стала достоянием публики.

Кольцо королевы Елизаветы II / © Getty Images

Кольцо королевы Елизаветы II / © Getty Images

Ранее мы подробнее рассказывали, кто же такая Харриет Сперлинг – будущая невестка королевской принцессы Анны.

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