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Помолвочное кольцо Харриет Сперлинг: оно похоже на другое королевское украшение
Сын принцессы Анны объявил о своей помолвке с Харриет Сперлинг 1 августа.
Дата их свадьбы пока что не разглашается, но, скорее всего она может состояться уже этой осенью или следующей весной, как обычно и бывает в королевской семье Британии.
Недавно мы показывали, какое кольцо Питер преподнес своей возлюбленной, и оно очень напоминает помолвочное кольцо бабушки Питера — покойной королевы Елизаветы II.
В 1946 году ее жених принц греческий и датский Филипп подарил принцессе кольцо с трехкаратным бриллиантом круглой огранки. Внук королевы выбрал для своей второй свадьбы нечто подобное.
Отметим, что Филлипс уведомил о своей свадьбе короля Чарльза и королеву Камиллу, а также принца и принцессу Уэльских еще до того, как новость о его официальной помолвке стала достоянием публики.
Ранее мы подробнее рассказывали, кто же такая Харриет Сперлинг – будущая невестка королевской принцессы Анны.