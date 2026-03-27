Помолвочное кольцо королевы Елизаветы II: что произошло с украшением после смерти монарха

Помолвочное кольцо королевы Елизаветы II / © Getty Images

Реклама

Хотя в знаменитой коллекции есть тиары, ожерелья и даже брошь, ограненная из самого большого из когда-либо найденных алмазов, именно помолвочное кольцо покойной королевы привлекло всеобщее внимание.

После смерти королевы в 2022 году королевские драгоценности перешли к ее сыну — королю Чарльзу III. Но поскольку кольцо было частью личной коллекции королевы и было изготовлено специально для нее, его местонахождение не является общедоступной информацией. Существует вероятность, что оно уже было тайно подарено другому члену королевской семьи, но вопрос остается открытым, кому же именно?

Помолвка принцессы Елизаветы и принца Филиппа / © Getty Images

Знаменитое кольцо украшено центральным бриллиантом весом 3 карата, обрамленным 10 бриллиантами в технике паве. Эти бриллианты были взяты из тиары, принадлежавшей матери принца Филиппа, принцессе Алисе Баттенбергской. Центральный камень тиары также стал центральным камнем кольца Елизаветы. Из оставшихся камней тиары был изготовлен Эдинбургский свадебный браслет, который Филипп подарил Елизавете.

Реклама

Хотя кольцо покойной королевы Елизаветы II является одним из самых известных обручальных колец в истории королевской семьи, оно также является одним из самых недорогих. По данным WWD, сегодня его оценочная стоимость составляет 250 000 долларов. К примеру, обручальное кольцо Кейт Миддлтон оценивается в 517 000 долларов, а кольцо Меган Маркл — примерно в 350 000 долларов.

В интервью Entertainment Tonight в 2022 году эксперт по королевской семье Кэти Николл сказала: «Ключевое различие между королевскими драгоценностями и частной коллекцией королевы заключается в том, что о частной коллекции мы знаем гораздо меньше. Это подарки, которые дарятся королеве во время ее правления, а королевские драгоценности принадлежат монарху».

«Они передаются от монарха к монарху в доверительное управление нации, — продолжила она. — Поэтому, технически, они принадлежат монарху, но монарху не разрешается сбежать с королевскими драгоценностями. Они хранятся в лондонском Тауэре под защитой государства, и когда один из монархов умирает, королевские драгоценности немедленно переходят к его наследнику».

Считается, что сейчас кольцо Елизаветы II находится у ее дочери — принцессы Анны, но в будущем его могут подарить принцессе Шарлотте — дочери принца Уэльского Уильяма, будущего короля.

Реклама

Принцесса Шарлотта играет уникальную роль в будущем монархии. И это накладывает ожидание, что она унаследует некоторые из самых дорогих сердцу семейных реликвий. Шарлотта уже носила одну из брошей покойной королевы на ее похороны.

Королева Камилла, принц Джордж, принцесса Кейт, Меган Маркл, герцогиня Софи, принцесса Шарлотта / © Getty Images

Также есть вероятность, что кольцо может передаваться по мужской линии. В этом случае оно может однажды оказаться у принца Джорджа или принца Луи в ознаменование их будущей помолвки. Но пока королевская семья не решит раскрыть общественности местонахождение кольца, оно остается «частной собственностью», как и предполагает название «частная коллекция».