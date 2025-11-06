Помолвочное кольцо принцессы Маргарет: стало известно, кто носит это украшение сегодня

Леди Маргарита Армстронг-Джонс и принцесса Маргарет / © Getty Images

На днях The Telegraph опубликовало новое интервью с леди Маргаритой Армстронг-Джонс, 23-летней дочерью сына Маргарет — Дэвида Армстронг-Джонса и Серены Стэнхоуп. Оно было о страсти девушки к ювелирным изделиям, нынешней главе ее жизни в Италии и о том, когда она надевает рубиновое кольцо своей знаменитой бабушки.

«Я надеваю его, когда думаю, что она хотела бы присутствовать на мероприятиях», — сказала Маргарита о семейном украшении, доставшемся ей от бабушки, которую она никогда не видела.

Принцесса Маргарет умерла в возрасте 71 года в 2002 году, за несколько месяцев до рождения внучки, и Дэвид (сын Маргарет) подарил дочери обручальное кольцо своей покойной матери на ее 21-й день рождения.

Ранее мы рассказывали об этом кольце детальнее, его историю и то, почему оно не принесло принцессе Маргарет счастья. Принцесса Маргарет получила украшение от своего жениха фотографа Энтони Армстронг-Джонса в честь их помолвки в феврале 1960 года. Рубиновое кольцо, окруженное бриллиантами, которое он, как сообщается, создал сам в честь ее второго имени, Роуз.

Сестра королевы Елизаветы II вышла замуж за знаменитого фотографа 6 мая 1960 года (в тот же день, спустя десятилетия, состоялась коронация короля Чарльза III.