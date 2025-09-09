ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Пообщалась с фанатами: принцесса Кейт раскрыла неожиданный факт о ее сыне принце Джордже

Принцесса Уэльская Кейт рассказала, что ее старший сын принц Джордж «уже» носит тот же размер обуви, что и она.

Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт и принц Джордж

Принцесса Кейт и принц Джордж / © Associated Press

Будущий король, безусловно, идет по стопам своих родителей, если говорить о росте, и, судя по всему, он даже носит тот же размер обуви, что и его мама.

Во время недавнего визита в Музей естественной истории в Лондоне, Кейт рассказала одной из посетительниц, которая спросила о ее детях: «Знаю, они уже большие», — улыбнулась она и подняла руку, указывая на рост. «Джордж уже моего роста!» — добавила она, а видео было опубликовано в Tik Tok.

В 2023 году издание Hello! сообщило, что принцесса Кейт покупает обувь 38,5 и 39 размера в зависимости от бренда. Такой же размер носит и ее сын Джордж. Поклонники шутят, что парень может смело брать кроссовки из гардероба мамы.

«Мы разбили лагерь возле больницы, когда родились все трое ваших детей», — сказала одна женщина принцессе, которая воскликнула: «Правда? Боже мой, такое чувство, будто это было только вчера».

Принцесса Кейт в Лондоне / © Getty Images

Принцесса Кейт в Лондоне / © Getty Images

А другой человек добавил: «И вы нам еще и завтрак прислали», на что Кейт ответила: «Хорошо, вы его получили. Это меньшее, что я могла сделать», — после чего ей велели пройти в музей.

Визит Уильяма и Кейт стал их первым публичным выступлением за семь недель, ознаменовав возвращение к исполнению своих обязанностей после летних каникул.

