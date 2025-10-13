София Ткачук, инфанта София и принцесса Леонор

София Ткачук пригласили на официальный прием короля Филиппа VI и королевы Летиции на прием, который прошел после военного парада в честь празднования Национального дня.

София поделилась своими впечатлениями после мероприятия:

София Ткачук

«У нас две недели до финала „Мисс Вселенная“. Я живу на чемоданах, каждый день репетиции и совещания с командой. И все это происходит в трех разных странах. Я прилетаю на два дня в Мадрид и получаю приглашение на королевский прием.

Вся королевская семья — король Филипп VI, королева Летиция, их дочери, принцесса Астурийская Леонор и инфанта София — встречали гостей прямо в холле дворца. По этикету именно они первыми должны подать руку для приветствия. Честно говоря, я не ожидала встретить всю семью прямо у входа во дворец, который, кстати, давно мечтала посетить. Он невероятный — как и весь Мадрид. Да, во дворце проходят главные торжественные события королевства, но во все остальные дни он открыт для посещения. Дворец — совсем не музей, он жив, и это очень чувствуется», — говорит девушка.

София Ткачук

София говорит, что королеву Летицию она больше не видела в тот вечер, но король Филипп VI и его дочери — принцесса Леонор и инфанта София — посетили каждый зал.

«Каждый мог подойти и пообщаться. Меня поразило, что король, казалось, знает почти каждого гостя — обращался по имени, спрашивал о делах, вспоминал личные истории, словно родственник или друг. Не представляю, как можно так помнить людей. Это произвело на меня сильное впечатление», — поделилась впечатлениями София.

София Ткачук, инфанта София и принцесса Леонор

Софие Ткачук удалось лично пообщаться с королем Филиппом VI. Это стало возможным благодаря сестре королевы Летиции — Тельме Ортис, она также там присутствовала и представила украинку монарху.

Король Филипп VI и София Ткачук

«Конечно, я волновалась. Но сказала королю все, что планировала. Поблагодарила Его Величество за поддержку Украины. Рассказала, что Испания для меня второй дом, ведь с четырех лет я с семьей живу между двумя странами. Также упомянула о своем сотрудничестве с фондом Voices of Children, который оказывает психологическую помощь детям, пострадавшим от войны в Украине. И именно эта тема — о детях — его, кажется, больше всего растрогала», — подытожила модель.