Попала под санкции следом за мужем: что известно о супруге Сергея Лаврова - Марии

Под санкции Великобритании против РФ попала жена министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова – Мария Лаврова. Кто она и что о ней известно?

Мария Александровна Лаврова по образованию филолог, преподаватель русского языка и литературы. Но по специальности никогда не работала.

Личная жизнь главы российского МИД так же, как и личная жизнь "фюрера" Путина, держится под семью замками. Но кое-что все-таки о супруге Сергея Лаврова и их семейной жизни известно.

Сергей Лавров / Associated Press

Сергей и Мария познакомились в студенческие годы. Он учился на третьем курсе Московского государственного института международных отношений, а она - в педагогическом. Высокий, остроумный, да еще и стихи писал - говорят, таким Сергей Лавров был в юности. Мария влюбилась с первого взгляда. Свадьбу сыграли, еще будучи студентами. В 1972 году, когда Лавров только закончил институт, состоялась его первая командировка на Шри-Ланку. Как и следует прилежной жене, Мария отправилась следом за мужем.

В 1981 году Сергей Лавров получил назначение на пост первого секретаря постоянного представителя СССР при штаб-квартире ООН, и жена снова отправилась следом за ним, только теперь уже в Нью-Йорк. А в 1982 году у супругов в Нью-Йорке родилась единственная дочь Екатерина. И мать все время отдавала ей, растила, воспитывала, прививала любовь к русскому языку и литературе, чтобы девочка знала, откуда она родом, и не думала даже о жизни в США. Когда ребенок подрос и появилось больше времени, Мария Лаврова устроилась на работу в библиотеку при Представительстве, где работала до 1988 года, до возвращения семьи в Москву.

Дочь Лаврова / www.marieclaire.ru

Семья вернулась уже в другую Москву, Советский Союз вскоре распался, а Сергей Лавров с большим дипломатическим опытом за плечами начал стремительно делать карьеру и в 2004 году возглавил МИД России.

Жена дипломата Мария Лаврова снова была не у дел, но нашла себе занятие. Женщина организовала специальный "Клуб жен дипломатов", на встречах которого делилась с другими женщинами своим ценным опытом, который обрела, находясь 17 лет за границей РФ. А вот педагогом Мария так нигде и не работала.

О том, как сложилась судьба единственной дочери Сергея и Марии – Екатерины Лавровой, мы рассказывали вот здесь.

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