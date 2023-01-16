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Попали под прицел папарацци: король Чарльз и королева Камилла посетили церковь

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
551
Время на прочтение
1 мин
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Попали под прицел папарацци: король Чарльз и королева Камилла посетили церковь

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз III продолжает традиции своей матери королевы Елизаветы II и посетил с супругой Камиллой воскресную службу в церкви.

В воскресенье король Чарльз III и королева Камилла были запечатлены папарацци по пути в Крати-Керк, недалеко от Балморала, чтобы посетить воскресную церковную службу.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

74-летний король сам вел автомобиль, а его супруга Камилла сидела рядом. Пара видела, что их фотографируют, оба мило улыбались. Королева-консорт была в шляпе с меховой отделкой, а ее волосы были красиво уложены. Ехали супруги на автомобиле Audi.

На авто этой же марки папарацци недавно запечатлели на улицах Лондона принцессу Уэльскую Кэтрин. Она также иногда сама садится за руль, но едет по делам всегда, разумеется, в сопровождении охраны.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
551
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