Попали под прицел папарацци: король Чарльз и королева Камилла посетили церковь

Король Чарльз III продолжает традиции своей матери королевы Елизаветы II и посетил с супругой Камиллой воскресную службу в церкви.

В воскресенье король Чарльз III и королева Камилла были запечатлены папарацци по пути в Крати-Керк, недалеко от Балморала, чтобы посетить воскресную церковную службу.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

74-летний король сам вел автомобиль, а его супруга Камилла сидела рядом. Пара видела, что их фотографируют, оба мило улыбались. Королева-консорт была в шляпе с меховой отделкой, а ее волосы были красиво уложены. Ехали супруги на автомобиле Audi.

На авто этой же марки папарацци недавно запечатлели на улицах Лондона принцессу Уэльскую Кэтрин. Она также иногда сама садится за руль, но едет по делам всегда, разумеется, в сопровождении охраны.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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