Попали под прицел фотокамер: мама Дэвида Бекхэма поболтала с принцессой Беатрис на Уимблдоне

Сандра Бекхэм и принцесса Беатрис / © Getty Images

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Обе дамы вчера посетили Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне в первый его день. Принцесса Беатрис появилась на публике в полосатом юбочном костюме от Sandroparis, в шляпе с зеленой лентой и солнцезащитных очках Izipizi.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Сандра Бекхэм, которой недавно исполнилось 76 лет, была одета в кремовый жакет. Ее светлые волосы были идеально уложены в прическу, а на лице были очки от солнца со светлыми линзами. Также женщина надела лаконичные серьги-гвоздики с маленькими бриллиантами, на ее пальце было золотое кольцо с камнем, а маникюр выполнен в теплом коралловом цвете. На Уимблдон Сандра приехала со своим сыном Дэвидом Бекхэмом, который, к слову, недавно получил рыцарский орден от короля Чарльза.

Сандра Бекхэм и принцесса Беатрис / © Getty Images

На Уимблдон Дэвид Бекхэм приехал в песочном костюме, белой рубашке в тонкую полоску и с коричневым галстуком.

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Дэвид Бекхэм с мамой Сандрой / © Associated Press